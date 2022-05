Ob 17.20 je v naselju Škrilje, občina Ig, zagorelo v kurilnici. Gasilci PGD Ig in Škrilje so požar, ki se je zaradi odprtih vratc na peči razširil po kurilnici in uničil instalacijo, termostate, regulatorje ter obe črpalki, pogasili in prezračili objekt.

Stanovalca, ki se je nadihal dima, so oskrbeli reševalci NMP in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana.