Na Idrijskem našli nevarno ofenzivno ročno bombo iz časa druge svetovne vojne

V torek, 24. septembra so ob 19.44 policiste PP Idrija obvestili, da je občan blizu naselja Idrijska Bela (občina Idrija) naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo oz. ofenzivno ročno bombo (t.i. paradajzerica) italijanske izdelave iz časa druge svetovne vojne. Za nevarno najdbo sta kasneje poskrbela pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severno primorske regije.

Ponovno opozarjajo, da so neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna. Zato policisti PU Nova Gorica v primeru morebitne najdbe takega nevarnega sredstva (neeksplodirano ubojno sredstvo) vse občane in občanke ponovno pozivajo, da se jih ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe (na znane interventne številke 112 ali 113. Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje.

Policija opozarja, da so neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna. FOTO: Ankele Špela

Ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Smrtno nevarno

Na območju Severne Primorske kot tudi drugod po državi je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Ponovno opozarjajo, da so vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, zelo nevarna. Ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Več preventivnih nasvetov in opozoril ob morebitni najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa prve in druge svetovne vojne, kot so granate, ročne bombe, strelivo … na naslednjih spletnih straneh Policije oziroma spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

