Na Hrvaškem spet napadli Slovence: nad Blaža s palico, prijatelja držali za vrat (FOTO)

V zadnjih sedmih tednih so se na Hrvaškem zgodili že štirje napadi na Slovence, ki so bili prijavljeni policiji. Najprej so 2. julija okoli polnoči domačini v Novigradu, na Ulici Josipa Broza - Tita, napadli tri Slovence. 18-letnik je bil huje poškodovan, dva mladoletnika sta utrpela lažje poškodbe. Istrski policisti so po napadu štiri nasilneže pridržali, iz policijskega poročila je razbrati, da jih je bilo še več. O zaključku preiskave še niso poročali.

Dobre tri tedne pozneje, 25. julija, so varnostniki brez licence grozljivo pretepli 19-letnega Vrhničana Tea pred poreškim klubom Saint&Sinner in v tem. Zaradi hudih poškodb je bil 14 dni v bolnišnični oskrbi. Zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb in opustitve pomoči so sedem moških kazensko ovadili, pet nasilnežev (z bogato kriminalno kartoteko) je v priporu.

Razlog za napad nikomur od svatov ni znan.

V noči na 16. avgust je v Savudriji sledil nov brutalen napad, tokrat na 28-letnega Slovenca in 25-letno Slovenko, in sicer na javni plaži Alberi, ki jo upravlja hotel Kempinski Adriatic Savudrija. Po napadu s teleskopsko palico, brcami in boksanju sta jo odnesla s hudimi telesnimi poškodbami. Policija je trojico kazensko ovadila, pripora, prepovedi približevanja ali drugih varnostnih ukrepov pa zanje niso odredili. Je pa slednje zaradi ponovitvene nevarnosti predlagal odvetnik oškodovancev Milko Križanović iz Zagreba, nam je pooblaščenec potrdil včeraj.

Minulo nedeljo so v Umagu na jutro nastopa srbske turbofolk pevke Maje Nikolić napadli skupino svatov iz štajerske regije v klubu Planet v Umagu. Tepli naj bi najmanj en varnostnik, lastnik Zoran Andjelić in njegov sin. »Prišli smo s poroke. V družbi nas je bilo za tremi ali štirimi mizami pri odru kakšnih petnajst ali dvajset ljudi. Nekateri so bili stari tudi 60 let, med nami pa so bili celo mladoletni najstniki s svojimi starši. Ostali smo bili z ženami in partnericami. Nikakor ne bi niti skušali delati nereda ali se tepsti, kar tudi sicer ni v naši navadi. Nič od tega, da naj bi polivali, razbijali kozarce ali koga nadlegovali, ni res,« je besede lastnika Andjelića (ki je bil včeraj skupaj s sinom v policijskem pridržanju in ga zato nismo dobili na telefon) za RTL, zanikal Blaž, 32-letni oškodovanec.

Šest šivov na glavi

Po njegovih besedah je nasilje izbruhnilo nenadoma, na drugem koncu lokala. Predhodno se z osebjem niso prepirali, razlog za napad nikomur od svatov ni znan: »Na levi strani lokala, pri izhodu je eskaliralo. Videl sem, da eden od varnostnikov drži prijatelja za vrat in ga ni izpustil. Bil sem pri odru in hotel ven iz lokala kot vsi drugi gostje. Z videoposnetka je razvidno, da je lastnik lokala najprej zamahnil s palico proti meni, ko sem gledal proti njemu, pa je z druge strani prišel njegov sin in me udaril v glavo.« In ga nokavtiral, Blaž je izgubil zavest.

Blažu so morali rano na glavi zašiti; nokavtiral ga je sin lastnika umaškega lokala. FOTO: Osebni Arhiv

20-letnika še iščejo

»Tako je bilo, kot da je vojna. Hodili so okoli in pretepali vsakogar, kdor jim je prišel na pot. V družbi nas je bilo poškodovanih več. Pomoč smo poiskali v slovenskih bolnišnicah, tudi v Celju, ker nismo želeli ostati na Hrvaškem. Nekateri so bili udarjeni s pestjo v glavo, drugi s palicami po hrbtu in ramenih. Vem, da ima eden iz družbe opornico.« Sam je bil v času zaključka današnje številke časnika v izolski bolnišnici zaradi subduralnega hematoma. »Petcentimetrsko rano na zadnjem delu glave so zašili s šestimi sivi, čakam pa še na ponoven CT glave,« nam je sogovornik povedal včeraj. Blaž je dejal še, da je incident snemalo več ljudi, enemu je osebje odvzelo telefon, neki ženski so ga zabrisali na tla. Pravi, da jim policisti, ki so prišli na kraj dogodka, niso bili v pomoč. »Tako ne more ostati. To je že četrti napad na Slovence v kratkem času, in to očitno brez zveze,« je sklenil Blaž, ki bo, kot pravi, angažiral odvetnika.

Policisti Policijske uprave istarska so včeraj na svoji spletni strani objavili, da so umaški policisti v nedeljo pridržali hrvaška državljana, stara 53 in 23 let, zaradi suma poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Incident da se je zgodil, ker naj bi skupina slovenskih državljanov polivala pijače in razbijala kozarce.

»Dvojica hrvaških državljanov jih je opozorila na neprimerno vedenje, nato pa jih je fizično napadla s palicami. V napadu je sodeloval tudi 20-letnik, ki ga policija intenzivno išče,« so sporočili. Po njihovih podatkih je bilo poškodovanih pet Slovencev. »Kriminalistična preiskava se nadaljuje, da bi se ugotovila tudi morebitna prekrškovna odgovornost slovenskih državljanov zoper javni red in mir,« so še navedli.