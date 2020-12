Gasilci PGD Murska Sobota so ob 10.22 v Gregorčičevi ulici v občini Beltinci posredovali zaradi odpiranja vhodnih vrat stanovanjske hiše, v kateri so nato našli mrtvo osebo, poroča uprava za zaščito in varovanje.



Ob 10.20 pa sta v ulici Nad mlini v Novem mestu ob prisotnosti policistov gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu. V stanovanju so prav tako našli mrtvo osebo. Posredovali so tudi reševalci NMP ZD Novo mesto.