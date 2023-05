Danes ob 11.09 je v Belem v občini Šmarje pri Jelšah med delom na gradbišču zasulo delavca. Gasilci PGD Šmarje so nudili pomoč pri izkopavanju zasutega ter nudili pomoč reševalcem NMP Šmarje, ki so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.