Na gradbišču naleteli na veliko bombo, policisti opozarjajo: Ne hodite na lokacijo

Včeraj popoldne so na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru med gradbenimi deli našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Ocenjujejo, da je težka 250 kilogramov.

PU Maribor pojasnjuje, da so policisti kraj najdbe zavarovali, danes pa si bodo pripadniki enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in civilne zaščite ponovno ogledali kraj najdbe in izvedli aktivnosti za nevtralizacijo bombe in njeno odstranitev.

Policisti sporočajo, da bodo, ko bo bomba odstranjena, o tem obvestili javnost, in dodajajo, da bodo po potrebi o vseh ukrepih v zvezi z odstranitvijo bombe sprotno obveščali javnost. Ob tem pozivajo predstavnike medijev in radovedneže, naj zaradi lastne varnosti ne hodijo na kraj najdbe in naj ne ovirajo dela strokovnjakov, ki so na kraju.