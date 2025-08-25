PU CELJE

Na gradbišču hotela delavec zgrmel v globino

Zgodilo se je v Podčetrtku.
Fotografija: FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images

S. U.
25.08.2025 ob 17:20
S. U.
25.08.2025 ob 17:20

V Podčetrtku je na gradbišču hotela prišlo do delovne nesreče, kjer je delavec padel v globino petih metrov in se huje telesno poškodoval. Same okoliščine padca policisti še ugotavljajo, prav tako preverjajo varnostne ukrepe. V primeru ugotovljenih nepravilnosti sledi kazenska ovadba, sporočajo s PU Celje. 

