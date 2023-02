Na gozdarja padlo drevo, na pomoč helikopter

Danes ob 12.35 se je v gozdu pri naselju Vincarje, občina Škofja Loka, poškodoval gozdar. Reševalci GRS Škofja Loka, gasilci PGD Škofja Loka in reševalci NMP Škofja Loka so gozdarja na kraju oskrbeli, rešili izpod drevesa, transportirali iz gozda in pripravili za transport s helikopterjem. Helikopter LPE je v spremstvu dežurne ekipe GRS Brnik poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.