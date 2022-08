Na Goriškem tuja državljanka nedovoljeno zbirala prostovoljne prispevke

V torek, 9. avgusta dopoldne, so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica v neposredni bližini večjega nakupovalnem centru v Novi Gorici na Prvomajski ulici imeli v postopku 21-letno državljanko Romunije, ki je zbirala prostovoljne prispevke brez ustreznega dovoljenja. Policisti PP Nova Gorica so ji zaradi kršitve prvega odstavka 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru izrekli globo.

Ker se v zadnjih mesecih na različnih območjih Severne Primorske pojavljajo posamezniki oziroma skupine (predvsem tujcev), ki nedovoljeno zbirajo prostovoljne prispevke v gotovini (pogosto s pretvezo zbiranja za gluhoneme osebe), policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo vse občane, da so v takšnih primerih izredno previdni in zavrnejo plačilo humanitarnega prispevka.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja je prekršek po določilu 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zato občanom svetujejo, naj bodo v primerih pobiranja prostovoljnih prispevkov pozorni na to, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje. Način zbiranja prostovoljnih prispevkov je namreč opredeljen v določilih zakona o varstvu javnega reda in miru (5. člen). Posamezniki ali pravne osebe lahko zbirajo prispevke v humanitarne namene (npr. elementarne in druge nesreče) po pridobitvi dovoljenja, ki ga izdajo pristojne upravne enote. Višina globe za tovrstno kršitev je določena v 17. členu omenjenega zakona. V primeru ugotovljenih kršitev se v skladu s 24. členom zakona o varstvu javnega reda in miru tako pridobljeni denar odvzame. Če upravičenost pobiranja prispevkov ni izkazana, naj ljudje prispevkov ne dajejo. Prav tako občanom svetujemo, naj neznanih oseb ne spuščajo (še posebej velja v primerih, ko se občan nahaja sam v stanovanju) v stanovanja, saj so v podobnih primerih pogoste tudi priložnostne tatvine (predmetov na hodniku, v stanovanju ...). Če upravičenost pobiranja prispevkov ni upravičena ali izkazana, naj konkretno zadevo preverijo pri organizaciji, za predstavnike katere se osebe izkazujejo, oziroma obvestijo policiste najbližje policijske postaje ali policijo na znano interventno številko 113. Pri tem naj bodo pozorni na osebni opis, vozila in druge podrobnosti.