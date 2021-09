Na Goriškem sta se sprla dva domačina

V ponedeljek popoldan so policisti PP Nova Gorica obravnavali kršitev javnega reda in miru pred stanovanjsko hišo v Solkanu, kjer sta se verbalno sprla dva moška. Policisti so enemu od udeležencev spora zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda (nedostojno vedenje, kršitev 7. člena ZJRM-1) in miru izdali plačilni nalog.

