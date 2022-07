Na Goriškem izbruhnil obsežen požar, ki se širi z izjemno hitrostjo

Popoldan je zagorelo ob državni cesti Miren-Lokvica, po besedah vodje intervencije Simona Vendramina na obeh straneh. Na zahodni strani ceste proti državni meji z Italijo je požar pod nadzorom, na vzhodni strani pa se hitro širi proti Cerju. Požar okoli 120 gasilcem pomaga gasiti helikopter Slovenske vojske, čakajo še na pomoč italijanskega.

Gori na približno 500 metrih dolžine in 100 metrih globine, na dokaj nedostopnem in neprehodnem terenu. Zaradi izjemne suše in vetra se požar hitro širi, gori predvsem podrast, suha trava, zajel je tudi že krošnje dreves.

Na terenu je trenutno okoli 120 gasilcev.

Ker je na tem območju, kjer divja požar, še precej neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne, so se gasilcem pridružili tudi pirotehniki, ki pomagajo usmerjati gasilce pri gašenju požara.