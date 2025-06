Na Gorenjskem zagoreli kar dve kuhinji! Najprej v Kranju, nato še v Radovljici

Kranjski policisti so bili v četrtek nekaj pred 16.30. obveščeni o požaru v kuhinji na območju Kranj. Gasilci so prostor prezračili. Materialna škoda ni nastala, ogrožen ni bil nihče.

Jeseniški policisti so bili v četrtek nekaj pred 12.30 obveščeni o požaru na zunanji električni omarici na območju Lipc. Do požara je prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Požar so pogasili gasilci. Nastala je materialna škoda, ogrožen ni bil nihče.

Radovljiški policisti pa so bili v petek nekaj po 1.30. obveščeni o požaru v kuhinji na območju Radovljica. Zaradi napake na električni napeljavi je zagorela starejša kuhinjska napa. Lastnik je požar pogasil pred prihodom gasilcev. Nastala je manjša materialna škoda, ogrožen ni bil nihče. Policisti so v obeh primerih opravili ogled in bodo dogodka ustrezno dokumentirali.