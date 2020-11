Na Gorenjskem tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami

Gorenjski policisti so v torek obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami. V torek dopoldan je voznik v okolici Kranja zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in se z osebnim avtomobilom prevrnil. Opoldan je voznica pri priključku Naklo na gorenjski avtocesti prav tako zaradi neprilagojene hitrosti trčila v odbojno ograjo in povzročila prometno nesrečo. V sredo zjutraj pa so škofjeloški policisti v Selški dolini obravnavali še trčenje med dvema osebnima avtomobiloma s sumom na hude telesne poškodbe pri enem od voznikov. Okoliščine kažejo, da se je nesreča zgodila med prehitevanjem.



Vsaka peta prometna nesreča, ki so jo policisti letos obravnavali na gorenjskih cestah, se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, ki je tudi med glavnimi vzroki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami.



S hitrostjo se običajno pojavijo še nepravilna stran in smer vožnje, nepravilna prehitevanja in neupoštevanje pravil o prednosti.



Vse te nevarnosti na cestah jemljejo življenja, so sporočili s PU Kranj in voznike pozvali, naj vozijo bolj »defenzivno in umirjeno«.