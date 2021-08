Na Gorenjskem tragično umrl moški, policisti opozarjajo na nevarnost

Na območju Triglava so se včeraj zgodile tri nesreče. Prva okoli 11. ure, ko se je pri padcu iz Tržaške smeri smrtno ponesrečil alpinist. Ob 14. uri je na planinca iz Slovenske smeri padel kamen in ga lažje poškodoval. Še en plezalec se je okoli 15.20 pri padcu poškodoval pod vrhom Dolge Nemške smeri. Odlomil se mu je oprimek.



V petek je ekipa za helikoptersko reševanje posredovala na Vrtači in rešila dva nepoškodovana planinca. Na poti od Cojzove koče proti Suhadolniku pa so rešili planinko, ki je padla čez balvan in se huje poškodovala. Včeraj zgodaj zjutraj se je v Bohinju pri padcu huje poškodovala potnica pri letu v tandemu z jadralnim padalom. Še en jadralni padalec se je poškodoval na Krvavcu.

Policisti: Prilagodite se gori, ona se ne bo

V Tržaški smeri so poleg vojaškega helikopterja težke aktivnosti s klasičnimi tehnikami izvajali tudi gorski reševalci z Mojstrane. Na območju Travnika se je včeraj poškodoval še plezalec, nad Ukancem pa zaradi zdrsa planinka.



»Množica raznovrstnih nesreč so resno opozorilo, da je v gorah mnogo nevarnosti. Najpogostejši razlogi za nesreče so padci, zdrsi, padajoče kamenje in v zadnjem obdobju precej odlomov oprimkov v plezalnih smereh v gorah. Na nekatere nevarnosti človek lahko vpliva, na druge ne. Opozarjamo na odgovornost, previdnost ter na dejanja in odločitve znotraj limita vsakega posameznika. Prilagodite se gori, ona se ne bo,« pravijo gorenjski policisti.

