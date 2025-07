Na Gorenjskem padla mopedist in sopotnik, posredoval helikopter

Škofjeloški policisti so v soboto nekaj pred 3. uro na območju Poljan nad Škofjo Loko obravnavali voznika mopeda in sopotnika, ki sta zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad motornim kolesom zdrsnila po vozišču. S sopotnikom sta padla, pri padcu pa se je voznik mopeda huje telesno poškodoval. Voznik je vozil moped brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Oba sta bila brez čelade. Na kraju mu je pomoč nudila zdravstvena služba, vendar je bil kasneje s helikopterjem prepeljana na nadaljnje zdravljenje v zdravstveno ustanovo. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kranjski policisti so v soboto okoli 20.30 ure obravnavali 41-letno kolesarko, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad kolesom, pri tem je padla in se telesno poškodovala. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti so voznici kolesa izrekli globo.

Blejski policisti so v soboto nekaj pred 15. uro obravnavali 42-letno tujo kolesarko, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad kolesom, pri tem je padla in se telesno poškodovala. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti zoper voznico kolesa vodijo prekrškovni postopek.

Poškodovan pijani kolesar

Kranjski policisti pa so danes nekaj pred 7. uro obravnavali 31-letnega kolesarja, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil nadzor nad kolesom, pri tem je padel in se telesno poškodoval. Kolo je vozil pod vplivom alkohola (1,14 mg/l). Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti so vozniku kolesa izdali plačilni nalog