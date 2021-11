Zaradi mask in pogoja PCT se je prepirala z uslužbenko, posredovala policija

V torek so gorenjski policisti obravnavali tri primere prijav zaradi neupoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. V enem primeru ženska ni upoštevala uslužbenke storitvene dejavnosti o nošenju maske in pogoju PCT ter se z njo prepirala. V še dveh primerih pa moška nista upoštevala zahteve varnostni po nošenju maske v zaprtem javnem prostoru, so sporočili iz PU Kranj. V prvem primeru policisti vodijo postopek zaradi nedostojnega vedenja, v drugem primeru pa zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika.

Gorenjski policisti pravijo, da gre za jamo, ki jo kopljemo sami sebi, in pozivajo k upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in dostojnemu vedenju do delavcev, ki nadzorujejo ukrep PCT. Gre za delo, ki ga ti morajo opravljati in na zaznane napake ljudi opozarjati. Kdor je opozorilo upošteval, ni imel težav.

Povečanega števila kršitev v tem segmentu ne ugotavljajo.