Na Gorenjskem krava napadla osebo, odpeljali so jo v bolnišnico

Ob 21.16 je na Dovjah v občini Kranjska Gora krava poškodovala osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci GRS Mojstrana, ki so osebo oskrbeli jo prepeljali v dolino ter jo predali reševalcem NMP Jesenice.

