Na Gorenjskem jih na veliko kradejo, tretjina je električnih

Med vikendom sta znova izginili dve kolesi na območju Lesc in Radovljice. Očitno sta kraja skupaj s turističnim Bledom postala tarča tatov koles. Skupno je gorenjska policija letos obravnavala prijavo tatvin 57 koles različnih izvedb, zagotovo pa mnogi lastniki sploh niso naznanili kaznivega dejanja in se pač le sprijaznili s tem, da so jih okradli.

Med ukradenimi je približno ena tretjina električnih, ki so jih največkrat odnesli turistom v kampih, gre pa za vrednosti tudi do 4000 evrov in čez. »Pri zadnji prijavljeni tatvini dveh koles minuli konec tedna je oškodovanec prijavil škodo v znesku 9000 evrov. Odtujeno je bilo eno električno in eno gorsko kolo, oškodovanca pa sta tujca,« sporočajo policisti.

Prejšnji teden so pri redni kontroli na območju Kranja zaznali tatvino električnega kolesa in prijeli storilca. Barabin je med počitkom tujcev v avtu na avtocestnem počivališču iz prtljažnika vozila sunil bicikel, vreden okoli 3000 evrov, in se z njim mirno odpeljal. Policisti so to opazili in ga prijeli, kolo pa vrnili lastniku, ki sploh ni vedel, da je bilo ukradeno. Zanimivo, tudi lopov je bil tuj državljan.

Policija ob kontrolah pozornost posveča območjem šol ter avtobusnim, železniškim postajam in javnim kolesarnicam, kljub vsemu pa puščanje vrednejših koles na javnih krajih tudi z bolj sofisticiranim varovanjem odsvetujejo. »Zaklenjena naj bodo v zaprtem prostoru,« povedo policisti in dodajajo, da se kraja kolesa lahko kaznuje z zaporom do treh let.

Če baraba opravi delo tako, da je z vlomom, vdorom ali drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro ali druge zaprte prostore, torej na način, če bi bodisi vlomil v prostor, preščipnil verigo, poškodoval kolesarski prtljažnik ali kako drugače sunil bicikel, pa ga, če ga seveda ujamejo in obsodijo, lahko prijavijo na popolno oskrbo zavoda za prestajanje kazni tudi za pet let.