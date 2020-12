Na Gorenjskem iz podjetja evakuirali večje število zaposlenih

V sredo ob 19.25 je v proizvodnem podjetju na Savski cesti v Kranju zagorel stroj. Požar se je po odsesovalnem sistemu za oljno emulzijo začel širiti proti zbirni komori, nameščeni pod stropom hale, kar so opazili zaposleni in začeli gasiti, poroča uprava za zaščito in reševanje. Zaradi nevarnosti razširitve požara so gasilci evakuirali več zaposlenih.



Gasilci GARS Kranj, PGD Bitnje in Stražišče so požar pogasili, prezračili celotno halo, opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov in prostore pregledali s termovizijsko kamero.



Eden od zaposlenih se je nadihal dima, zato so ga oskrbeli s kisikom in predali reševalcem NMP Kranj.