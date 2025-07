Na Golobinjeku voznica v kolesarja, z njim je hudo

Celjski policisti poročajo o dveh prometnih nesrečah s hudimi poškodbami. Prvo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v dopoldanskih urah obravnavali v Golobinjeku, ker voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Imenega, ni omogočila varnega prečkanja vozišča kolesarju in je na označenem prehodu trčila vanj. Kolesarja je po trčenju odbilo na vetrobransko steklo vozila in nato na vozišče. Kolesar se je v trčenju hudo poškodoval.

Drugo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v Topovljah na območju Policijske postaje Žalec. Motorist je po prehitevanju vozila, v ovinku zapeljal z vozišča in padel. Voznik, ki je vozil neregistrirano motorno kolo in pod vplivom alkohola, imel je 1.70 promilov alkohola v krvi, se je pri padcu hudo poškodoval.