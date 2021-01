Na glavnem trgu sta kričala, 57-letnico odpeljali policisti

V ponedeljek okoli 21. ure so bili novomeški policisti obveščeni, da na Glavnem trgu moški in ženska z vpitjem kršita javni red in mir, poroča novomeška policijska uprava. Vpijoča 57-letnica je bila očitno pod vplivom alkohola. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila in ni upoštevala njihovih ukazov. Uporabili so prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih bodo ženski izdali plačilni nalog.

