V četrtek ob 6.28 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na t. i. francoski cesti, približno dva kilometra od ceste med Godovičem in Črnim Vrhom (občina Idrija)



Idrijski policisti so ugotovili, da je 31-letnik vozil z osebnim avtom po javni gozdni makadamski cesti. V levem nepreglednem ovinku je zaradi prevelike hitrosti zapeljal z vozišča in se z vozilom skotalil približno 30 metrov po pobočju. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan, so sporočili iz PU Nova Gorica.