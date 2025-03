Na dvorišču naredil pokol, lastnica je bila opozorjena

S PU Koper sporočajo, da je občan iz Planine v petek prijavil, da mu je pes poklal štiri kokoši na dvorišču. Policisti so lastnico psa izsledili, uveden bo hitri postopek po ZZŽiv, sledi tudi poročilo na UVHVVR. Lastnica je bila opozorjena, naj bo pes na povodcu.

Intervenirali v 145 nujnih primerih

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjem vikendu intervenirali v 145 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 424 klicev. Obravnavali so 50 prometnih nesreč z materialno škodo ter 1 z lažjimi in 1 s hujšimi poškodbami, zasegli so 5 vozil. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome in 8 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 19 intervencij.