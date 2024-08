Na domačem dvorišču ga je do smrti stisnilo vozilo

Policijsko upravo Koper so nekaj minut po 11. uri s sežanske urgence obvestili, da je vozilo padlo na moškega. Policisti so odšli na kraj dogodka in ugotovili, da je 66-letni moški stal pri vozilu, ko je to nenadzorovano po dvorišču zapeljalo proti sosednji hiši.

Moški ga je verjetno želel s silo telesa zadržati, pri tem pa je padel pod vozilo, to ps ga je povozilo in stisnilo ob zid sosednje hiše. Zdravnica je na kraju nesreče potrdila smrt, tuja krivda je izključena.