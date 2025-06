Na dolenjski veselici 'odjeknilo', po sporu se je vrnil s pištolo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. in 16. 6. 2025 posredovali v 209 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 665 klicev. Posredovali so zaradi 14-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Trebnjem kršitelja pridržali.

S pištolo poskušal rešiti spor

V soboto, malo po 3. uri, so bili policisti obveščeni, da se na Mirni pretepa več oseb. Na kraj so napotili več policistov, ki so ugotovili, da se je po koncu veselice dejansko sprlo nekaj oseb. Pri tem je eden izmed njih grozil, da gre po pištolo in da se bo vrnil. Čez nekaj časa se je dejansko vračal, pri tem pa v roki nesel pištolo in vpil, da bo vse pobil. Do njega so pristopili trije občani, ki so ga obvladali, ter mu odvzeli orožje. Policisti so naknadno ugotovili, da ni imel pravega orožja, ampak njegovo imitacijo. Le to so zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kršitelja pridržali

Policiste PP Trebnje so 15. 6. malo po 1.30 uri poklicali na pomoč na javno prireditev, kjer naj bi pijan kršitelj vpil in prisotne pozival k pretepu. 47-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. Pri varnostnem pregledu so policisti pri njem našli nevarna predmeta, plinski razpršilec in preklopni nož, ki ju je prepovedano prinašati na območje javne prireditve. Predmeta so mu policisti zasegli, zoper njega pa bodo uvedli postopek o prekršku za kršitev Zakona o javnih zbiranjih, še sporčajo s PU Novo mesto.