Na Dolenjski cesti voznici nenadoma postalo slabo, oživljali so jo

Uprava za zaščito in reševanje navaja, da je ob 12.27 na Dolenjski cesti v Ljubljani, zaradi nenadne slabosti voznice, osebno vozilo trčilo v stanovanjski objekt.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in nudili so pomoč reševalcem NMP pri oživljanju in prenosu osebe v reševalno vozilo.