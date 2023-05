Na dolenjski avtocesti verižno trčilo 11 osebnih in tovornih vozil, dve osebi izgubili življenje, avtocesta zaprta v smeri Dolenjske

V soboto, nekaj pred 13.30 so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na dolenjski avtocesti pri izvozu Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu. Po doslej znanih podatkih je v nesreči udeleženih 11 osebnih in tovornih vozil, avtocesta pa je v smeri proti Dolenjski v celoti zaprta. Več oseb je v nesreči zadobilo telesne poškodbe in so bile odpeljane v UKC Ljubljana, dve osebi pa sta zaradi posledic zadobljenih v prometni nesreči na kraju umrli.

Trenutno policisti opravljajo ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležili tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica.

Ko bo znanih več okoliščin vas bomo o tem obvestili.