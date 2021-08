Na Dolenjskem trčila vlak in avto

Ob 11.00 sta na železniškem prehodu pri naselju Hudo v Novem mestu trčila potniški vlak in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenih oseb do reševalnega vozila, odklopili akumulator na osebnem vozilu ter trem potnikom omogočili izstop iz vlaka.



V nesreči sta se poškodovali dve osebi v osebnem vozilu, reševalci NMP Novo mesto pa so ju oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Novo mesto, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

