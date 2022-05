Na Dolenjskem poostreno preverjanje psihofizičnega stanja voznikov

Letos so policisti PU Novo mesto obravnavali že 46 prometnih nesreč, ki so jih povzročili opiti vozniki in ugotovili 480 kršitev, povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola.

Ker je ena prioritetnih nalog policije zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu, bodo ta konec tedna na Dolenjskem poostrili nadzor. Z napovedjo in izvedbo aktivnosti želijo ljudi ozavestiti o tem, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola, ki slabi psihofizične sposobnosti in v čim večji meri preprečiti neodgovornim in nevarnim voznikom udeležbo v prometu. Vse voznike zato pozivajo, naj nikar ne sedejo za volan, če so pred tem uživali alkohol ali druge psihoaktivne snovi, oziroma naj si zagotovijo varen prevoz. K varni in odgovorni udeležbi v prometu pozivajo tudi kolesarje in pešce!

Vozniki pod vplivom alkohola so v letu 2021 na Dolenjskem povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, 61 je bilo lažje poškodovanih. V letu 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba izgubila življenje, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. Od leta 2013 je na cestah na območju Dolenjske v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili opiti vozniki, umrlo 28 ljudi.