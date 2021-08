Na dolenjki umrli dve osebi, policija prosi za pomoč

Nekaj minut po tretji uri popoldne se je na avtocesti A2 Novo mesto – Ljubljana zgodila huda prometna nesreča v kateri sta umrli dve osebi. Zaradi nesreče je dolenjska avtocesta med priključkoma Novo mesto zahod in Mirna Peč proti Ljubljani zaprta. Nastal je dva kilometra dolg zastoj. Obvoz je po vzporedni cesti Novo mesto vzhod - Mirna Peč.



Po prvih ugotovitvah ogleda policije se je osebni avtomobil nekaj metrov za priključkom Novo mesto – zahod v smeri proti Ljubljani od zadaj zaletel v tovorno vozilo. V osebnem vozilu sta bili dve osebi, ki sta umrli na kraju. Na kraju so policisti, gasilci, reševalci in uslužbenci DARS. Poteka ogleda kraja prometne nesreče, da bi ugotovili okoliščine prometne nesreče, so sporočili z novomeške policijske uprave

Ste videli, kaj se je ugodilo?

Priključek Novo mesto – zahod proti Ljubljani je zaprt. Promet je urejen po vzporednih cestah. Opozarjajo na možnost naleta, zato naj voznice in vozniki vozijo skrajno previdno, upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo in odredbe policije in uslužbencev DARS.



Morebitne očividce prometne nesreče, ki so videli, kako se je prometna nesreča zgodila, policija prosi, da pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.

