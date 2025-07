Na dolenjki mrtvo pijan večkrat skoraj povzročil prometno nesrečo

V soboto nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni, da naj bi na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri Zalokah voznik osebnega avtomobila znamke Ford vijugal po cesti, večkrat skoraj povzročil prometno nesrečo in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovljeno je bilo, da gre za 48-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med opravljanjem nalog na območju Kostanjevice na Krki so krški policisti ustavili voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da gre za 20-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Povzročitelj nesreče pijan, drugi voznik skozi naselje prehitro in pijan

V petek se zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Ljubljani, pri Dolenjem Kronovem. Voznik osebnega avtomobila Renault megane ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je trčil v osebni avtomobil Toyota rav 4 in nadaljeval z vožnjo do izvoza za Kronovo, kjer je ustavil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so povzročitelja izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 27-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg), zanj so odredili tudi strokovni pregled. Vse okoliščine policisti še preverjajo. 27-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trebanjski policisti so v naselju Puščava opravljali meritve hitrosti in vozniku osebnega avtomobila znamke Mercedes izmerili hitrost 80 km/h. Med postopkom so ugotovili, da ima 66-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,47 miligrama alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Voznik je kljub prepovedi z vožnjo nadaljeval, zato bodo zoper njega na pristojno sodišče zaradi vseh ugotovljenih kršitev naslovili obdolžilni predlog.