Na dogovorjeni kraj ni prišel, na telefon se ni javil

V gorah so bila v soboto opravljena tri reševanja s helikopterjem SV in ekipo za helikoptersko reševanje z zdravnikom, reševalcem letalcem in policistom gorske enote.

Na poti od Kriške planine proti Komnu so reševali pohodnika z zdravstvenimi težavami, na poti iz planine Lipanca proti dolini Krme sta se izgubila dva tuja planinca, na območju Podhoma pa se je planinec zaradi neprevidnosti odkotalil po travnatem pobočju, so zapisali v poročilu PU Kranj.

Pozno zvečer so policisti preverjali še prijavo suma pogrešitve tujega planinca, ki se ni oglašal na telefon. Moral bi prispeti na Kredarico, vendar do tja ni prišel. Po več preverjanjih v planinskih postojankah so ugotovili, da je v Domu Valentina Staniča pod Triglavom in da ni opazil, da je bil v napačnem domu.

Policisti pozivajo k previdnosti v gorah in ustrezni pripravi na pot.