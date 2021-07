Na delu proticepilci? Zgorel plakat za promocijo cepljenja

Ob 14.34 je na križišču Šolske ulice in regionalne ceste Duplica–Kamnik v občini Kamnik gorel reklamni pano ob cesti.



Gasilci PGD Kamnik so ugotovili, da so zagorele smeti pod reklamnim panojem, požar pa se je razširil na plakat za promocijo cepljenja. Požar so pogasili ter preventivno ohladili še okolico, poroča uprava za zaščito in reševanje.



