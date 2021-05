Na delu 50 policistov, na prste stopili preprodajalcem iz Ptuja in Maribora

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so 4. in 5. maja s kriminalisti policijskih uprav Maribor, Celje in Murska Sobota, Uprave kriminalistične policije ter pripadnikov specialne enote opravili osem hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih. Hišne preiskave so potekale na širšem območju Maribora in Ptuja zaradi suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.



Osumljenih je šest oseb s širšega ptujskega območja, starih med 38 in 53 let, pet oseb je bilo že predhodno obravnavanih zaradi različnih kaznivih dejanj. Za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog sta bili dve osumljeni osebi že predhodno obravnavani v Sloveniji, ena pa v tujini.



Štiri osebe so preiskovalci pridržali in jih bodo danes v skladu z usmeritvami pristojne državne tožilke privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru.



V zaključni akciji je sodelovalo več kot 50 preiskovalcev NPU, pripadnikov specialne enote in kriminalistov policijskih uprav Maribor, Celje in Murska Sobota ter uprave kriminalistične policije.

Zasegli večje količine kokaina

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da so osumljene osebe na širšem območju Maribora in Ptuja preprodajale večje količine kokaina, v zaprtih prostorih gojile konopljo in organizirale ter tihotapile predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog. Na podlagi zbranih dokazov so preiskovalci NPU pridobili sodne odredbe, da se pri njih zaradi suma storitve navedenih kaznivih dejanj opravijo hišne preiskave, saj je bila podana verjetnost, da se bodo pri tem odkrili in zavarovali sledovi kaznivih dejanj in predmeti, ki bodo služili kot dokaz za uspešno izvedbo predkazenskega in nadaljnjega kazenskega postopka.



Z izvedbo hišnih preiskav se je to tudi potrdilo, saj so preiskovalci zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog (približno sedem kilogramov kokaina in okoli 500 sadik konoplje), motorno kolo, osebni avtomobil in elektronske naprave. V preiskavi so bili odkriti tudi trije ločeni prirejeni prostori za notranje gojenje konoplje. V povezavi z zaseženimi drogami še potekajo analize v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.



Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let, če je kaznivo dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa od petih do 15 let.

