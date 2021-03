Na dan žena zapeljala z vozišča (FOTO)

Ob 11.46 je v Boštanju (občina Sevnica) voznica osebnega vozila zapeljala s cestišča in se prevrnila na streho. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, zavarovali kraj nesreče, nevtralizirali in preprečili iztek motornih tekočin, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč policiji in reševalcem. Reševalci NMP Sevnica so jo lažje poškodovano prepeljali v ZD Sevnica, kjer so jo oskrbeli.