Na črno zidal na tuji zemlji

Bogdan Miklič iz Stranske vasi pri Novem mestu, nekdaj romski novinar, ki se v javnosti še vedno (lažno) predstavlja, da je zaposlen na RTV Slovenija, je bil pred kratkim na novomeškem okrajnem sodišču obsojen, ker je brez vsakršnih dovoljenj gradil na tuji, občinski zemlji. Pol leta zapora v preizkusni dobi dveh let – tako se glasi sodba, ki pa je postala pravnomočna, saj se nanjo nista pritožila ne Miklič ne tožilstvo.

Bogdan Miklič je dobil pogojno kazen.

Novomeško okrožno državno tožilstvo je Mikliču očitalo, da je med novembrom 2019 in 9. septembrom 2020 na parceli v Stranski vasi, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, postavil zidan objekt na betonskem temelju, namenjen za bivanje, ne da bi imel za postavitev objekta dovoljenje lastnice, torej novomeške občine.

Kazenski postopek je pokazal

»Obdolženec se je v zagovoru neuspešno skliceval na postopek legalizacije tega objekta. Mestna občina Novo mesto je namreč naznanila črno gradnjo, po pregledu pa je inšpektor 9. septembra 2020 izdal odločbo o ustavitvi gradnje in odstranitvi tedaj še vedno nedokončanega objekta, ki pa je obdolženec ni spoštoval in je gradnjo nadaljeval, čeprav je vedel za izdano odločbo. Hišo je dokončal in se vanjo z družino tudi vselil. Šele za tem se je obrnil po pomoč na Amnesty International, da je s pomočjo odvetnika oddal vlogo za odlog izvršbe zaradi nesorazmernega posega inšpekcijskega organa v pravico do doma. Zato je oktobra 2022 inšpektor prekinil postopek izvršbe, obdolženec pa je bil napoten na vložitev tožbe na sodišču. S pomočjo odvetnika je Miklič 24. februarja letos pri Okrajnem sodišču v Novem mestu vložil predlog za ugotavljanje nesorazmernosti posega izrečenega ukrepa v dom, o katerem še ni bilo odločeno,« je sodbo obrazložila sodnica Andreja Beg in kot netočen ocenila Mikličev zagovor, da si je ves čas postopka prizadeval za odkup zemljišča. Sodišče je namreč ugotovilo, da je v letu 2009 podal takšno vlogo za dve drugi parceli, ki nista bili predmet konkretnega kazenskega postopka.

Za nekaj sto evrov, ki jih bo plačal za stavbno pravico, bo hišo lahko legaliziral.

Kazenski postopek je pokazal, da je Mestna občina Novo mesto v letu 2022 začela urejati problematiko zemljiškoknjižnega stanja v romskih naseljih in da je tudi za zemljišče, na katerem stoji Mikličeva nepremičnina, začela postopek za ustanovitev stavbne pravice. »Podpisana pogodba zatem, ko bo obdolženec plačal ustrezno nadomestilo, je pogoj za začetek postopka legalizacije objekta, ki ga je obdolženec zgradil v letih 2019 in 2020 na tujem zemljišču, ki je v lasti MO Novo mesto, brez dovoljenja in ga je torej uporabil za gradnjo. Postopek legalizacije se bo po podpisu pogodbe torej lahko začel, vendar zaradi ukrepanja občine, ne pa zaradi morebitnih aktivnosti obdolženca,« je opozorila sodnica in dodala, da je Bogdan Miklič uresničil vse zakonske znake protipravnega zavzetja nepremičnine po II. odstavku 338. člena KZ-1, ki ga stori, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo. Obsojen je bil na pogojno kazen, na odmero katere je vplival omenjeni postopek pridobitve stavbne pravice, ki je že v teku. Ker obdolženec v zakonsko določenem osemdnevnem roku ni napovedal pritožbe zoper sodbo, je ta postala pravnomočna.

Še vedno v preiskavi

Mikličeva gradnja je zanimiva tudi zato, ker naj bi prav s pomočjo neaktivne Zveze Romov za Dolenjsko okoli prinesel več podjetnikov, zadeva je še v fazi preiskave na Policijski upravi Novo mesto, medtem ko je bil na murskosoboškem sodišču že pravnomočno obsojen zaradi goljufije, saj je s pomočjo naročilnice Zveze Romov za Dolenjsko nabavil pohištvo za dobre tri tisočake, računa pa ni plačal.