Na cesto skačejo srnjaki in divje svinje, pazite

V ponedeljek, ob 1.31 uri, so bili novogoriški policisti obveščeni o povoženju divjadi na območju Banjšic (Mestna občina Nova Gorica). Med vožnjo iz Banjšic proti Grgarju je pred vozilo skočil divji prašič. Po trku z omenjenim vozilom je omenjena divjad kraja pobegnila neznano kam, na vozilu je nastala materialna škoda. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.



V torek, ob 5.43 uri, pa so policisti obravnavali povoženje srnjak na cesti med Črnim Vrhom in Godovičem. V srnjaka je trčil 47–letnega voznika osebnega avtomobila. Po trku je omenjena divjad zbežala neznano kam, na vozilu je nastala manjša materialna škoda. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.



»Tudi tokrat policisti PU Nova Gorica opozarjamo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih urah oz. jutranjih urah, zato velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oz. odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oz. znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebej previdno in s primerno hitrostjo,« je zapisal Dean Božnik.