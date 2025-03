Na cesto se mu je prikotalil kamen, posledice so srhljive

V soboto so policisti PP Nova Gorica obravnavali hudo prometno nesrečo izven naselja Bodrež v občini Kanal ob Soči. 41-letni voznik neregistriranega motornega kolesa je vozil po makadamski cesti iz Bodreža proti Banjšicam.

Ko je 41-letnik pripeljal do podvoza, se mu je z desne strani na pot prikotalil kamen, ki ga je povozil. Posledično je motorist z glavo zadel steno podvoza, motorno kolo je po trku odbilo v levo na travnik izven omenjenega podvoza. Predvidoma huje poškodovanega voznika so kasneje na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Novogoriški policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče podali ustrezen ukrep.