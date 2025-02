Na cesto pri naselju Roje pritekel pes, za kolesarja se ni dobro končalo

Šentjernejski policisti so bili v soboto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom.

Na cesto nenadoma pritekel pes

Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 32-letnik kolesaril iz smeri Mršeče vasi proti Rojam. Pri naselju Roje naj bi na cesto nenadoma pritekel pes, kolesar pa je izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo.