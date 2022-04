Na cesto nenadoma stekel otrok, voznik se trčenju ni mogel izogniti

Policisti PP Trebnje so v sredo nekaj po 17. uri obravnavali prometno nesrečo v naselju Studenec, v kateri je bil poškodovan otrok.

Z zbiranjem obvestil in ob ogledu so ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Rožnega Vrha. V naselju Studenec je z njegove leve nenadoma na cesto pritekel 12-letnik in se zaletel v prednji del vozila.

Otrok se je v nesreči lažje poškodoval.

Policisti okoliščine še preverjajo.