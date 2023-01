Na cesti zgorelo kombinirano vozilo

Ob 22.59 je na Kozarski cesti v Ljubljani gorelo kombinirano vozilo, poroča Agencija RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kozarje in GB Ljubljana so požar, ki je uničil motorni in potniški del vozila ter poškodoval nadgradnjo, pogasili in ga preventivno pregledali s termovizijsko kamero.