Na cesti pri Tržiču življenje izgubil 54-letnik

V prometni nesreči, ki se je okrog 13.50 pripetila na cesti med Podtaborom in Bistrico pri Tržiču, je življenje izgubil 54-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

»Po do sedaj znanih podatkih je 54-letni voznik avtomobila vozil iz smeri Podtabora proti Bistrici pri Tržiču in med vožnjo zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče ter z avtomobilom čelno trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, ki ga je v tem času voznik vozil v smeri Podtabora,« so še navedli na PU Kranj.

Voznik tovornega vozila ni bil telesno poškodovan.

Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče zaključili in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče, o vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Cesta je še zaprta zaradi čiščenja razlitih tekočin z vozišča in takoj, ko bo varna za udeležence v prometu, bo promet na tem odseku sproščen. Obvoz je urejen.