Na cesti našli popolnoma razbit avto, voznik izginil

V četrtek zgodaj zjutraj, nekaj pred peto uro, so vozniki poklicali na številko 113, ker so na Ljubljanski cesti v Novem mestu na cesti opazili razbito vozilo in kose vozil po vozišču, voznika pa nikjer, poroča PU Novo mesto.



Policisti so ugotovili, da je voznik, doma iz okolice Črnomlja, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel. Po trku pa vozilo pustil na kraju in odšel neznano kam. Primer policisti še preiskujejo. Pijan zletel s ceste in se prevračal V Jugorju pri Metliki pa je le dobro uro prej, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, 21-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, se zaletel v ograjo, nato pa se je vozilo večkrat prevrnilo in obstalo na kolesih na drugi strani ceste. Lažje poškodovanega voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku.