Na cesti našli hudo poškodovano osebo, umrla je na kraju dogodka

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so ob 23.58 v naselju Lukežiči, občina Renče-Vogrsko, na cestišču našli težje poškodovano osebo. Vzrok za nastanek poškodb naj bi bila prometna nesreča.

Posredovali so reševalci NMP ZD Nova Gorica, gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in policija. Gasilca JZ GRD GE Nova Gorica sta razsvetljevala kraj nesreče in pomagala policiji pri beleženju posledic dogodka. Poškodovana oseba je podlegla poškodbam na kraju nesreče.