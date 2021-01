Na cesti na Roglo drevo padlo na avto

Ob 13.03 se je na Rogli v občini Zreče podrlo drevo na vozilo in zaprlo cesto. Gasilci PGD Zreče so razžagali in odstranili podrto drevo ter sprostili promet, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.O poškodovanih ne poročajo.Na tem štajerskem smučišču je v zadnjih dneh padlo ogromno snega, ki se seveda drži tudi na drevesih in kot kaže se je zgodilo najslabše prav na poti proti Rogli iz Zreč.O padlih drevesih na cesto poročajo tudi iz Mozirja: Ob 13.32 so se v Radegundi v občini Mozirje čez cesto podrli dve drevesi. Gasilci PGD Mozirje so zavarovali kraj dogodka ter razžagali in odstranili podrti drevesi.Sneg pa je povzročal težave tudi v Davči v občinai Železniki, kjer se je zaradi teže snega udrla streha na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Davča so nudili pomoč pri prekrivanju strehe.