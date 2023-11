Na cesti med Ljubljano in Litijo trčila tri vozila

Danes ob 5.26 so na cesti Litija–Ljubljana, občina Dol pri Ljubljani, trčila tri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Poškodovano osebo so prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči, poroča uprava za zaščito in reševanje.