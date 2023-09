Na cesti, kjer je ubil Marka, mu je odtrgalo nogo

Ker se Tržačan Michele Puissa izogiba rešetkam, je koprsko okrožno sodišče julija za njim razpisalo tiralico in mednarodno tiralico ter izdalo evropski priporni nalog. Enajstega avgusta so italijanski varnostni organi sporočili, da so 54-letnika prijeli, a še vedno ni v slovenskem zaporu. Predsednica koprskega sodišča Samanta Nusdorfer nam je pojasnila: »Italijanski organi so pred odločitvijo o predaji obsojenca naši državi zaprosili še za določene podatke, te smo jim že dostavili. V našem spisu pa še ni podatka, ali je bilo o predaji obsojenca že odločeno.« Izvedenec proti izvedencu Tragičn...