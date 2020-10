Na cesti dvakrat trčili vanjo, za njeno življenje se borijo

V nedeljo okoli 17.30 se je v semaforiziranem križišču mengeške obvoznice Kamnik-Trzin in kolesarske poti med Mengšem in Rodico zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil in kolesarka. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker kolesarka ni upoštevala znaka rdeče luči na semaforju in je zapeljala čez prednostno cesto v smeri Rodice v trenutku, ko je iz smeri Kamnika proti Trzinu pripeljal voznik osebnega vozila.



Voznik je trčil v kolesarko, nato pa je v kolo na cesti trčil še voznik, ki je pripeljal za njim. Pri tem se je kolesarka huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. Ko bodo znane vse okoliščine, bodo izvedli ustrezen ukrep.