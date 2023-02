Na Cerknem se je starejša smučarka zaletela v otroka

V ponedeljek popoldan se je zgodila nesreča na smučišču Cerkno. Po prvih podatkih se je v otroka iz Hrvaške (bil je v spremstvu starša) zaletela starejša smučarka.

Po trku se je na kraju ustavila, vendar mlajši smučar sprva ni tožil za bolečinami, zato je nadaljevala s smuko. Mlajši smučar je nato potožil zaradi poškodbe kolena, reševalci na smučišču so ga pregledali in napotili v zdravstveno postajo Cerkno, kjer so ugotovili, da gre za lahko telesno poškodbo.

O dogodku bodo idrijski policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.