Na celjski avtobusni postaji odjeknila eksplozija (VIDEO in FOTO)

Nomago: Dve osebi v šoku

Ob 12.30 so bili policisti obveščeni, da je prišlo na glavni celjski avtobusni postajali do eksplozije. Po prvih podatkih so bile poškodovane tri osebe, poroča celjska policijska uprava.Vzrok eksplozije še ni potrjen, ne izključujejo možnosti, da je do eksplozije prišlo zaradi napake na plinski napeljavi. Ogled kraja eksplozije, ki sta se ga udeležila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik, še poteka. »Občane pozivamo, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije,« pravijo policisti.Po naših informacijah je eksplozija odjeknila znotraj stavbe postaje.Kot so sporočili iz podjetja Nomago, je po prvih informacijah na postaji prišlo do uhajanja plina iz mestnega plinovoda, kar je povzročilo eksplozijo. »Reševalci, policija in gasilci so se nemudoma odzvali in zavarovali območje. Na kraju dogodka sta bili dve osebi, ki so jima reševalci nudili prvo pomoč, po prvih podatkih pa v dogodku nista bila poškodovani temveč le v šoku,« trdijo pristojni.Zaradi eksplozije je nastala gmotna škoda, na kraju pa še poteka preiskava, na podlagi katere se bo ugotovilo, kje je prišlo do uhajanja plina oziroma zakaj je prišlo do eksplozije, še pojasnjujejo v podjetju.